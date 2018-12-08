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تفاصيل انهيار عقار بالشرابية وإصابة شخصين

11:22 ص السبت 08 ديسمبر 2018
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كتب- محمد نصار:

تعرض العقار رقم ٢٩ شارع الرافعي من شارع أحمد حلمي بجوار سلم الشرابية، مساء أمس الجمعة، لتهدم جزئي.

وتسببت انفجار انبوبة البوتاجاز في إصابة الزوج بإصابات بالغة والزوجة بإصابات خفيفة، وجرى نقلهما إلى مستشفى قصر العيني، إلي جانب تعرض عدد من السيارات في الشارع إلى أضرار، فيما لم ينتج عن الحادث أي وفيات.

وأسفر الانفجار عن تهدم بعض الحوائط في المنزل، وتم إخلاء المنزل ووضع حواجز لحين معاينة النيابة.

انتقل إلى موقع الحادث النائب إيهاب الطماوي، واللواء محمد عقل، رئيس الحي، وفريق عمل الحي والحماية المدينة.

انهيار عقار منطقة الشرابية انفجار انبوبة البوتاجاز مستشفى قصر العيني

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