القوى العاملة: توفير 71 ألف فرصة عمل بالداخل و68 ألف تعاقد بالخارج

كتب - أسامة عبدالكريم:

وفرت وزارة القوي العاملة 71 ألفًا و279 فرصة عمل داخل مصر في الفترة من إبريل إلى يونيو الماضي، فيما بلغ إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي -من واقع تصاريح العمل بالخارج لأول مرة- 68 ألفا و461 تعاقدا منهم 66 ألفا و978 ذكورا و1483 إناثا؛ وذلك وفقا للنشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة -في بيان اليوم الجمعة- إن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة - في تلك الفترة- بلغوا نحو 208 آلاف و275 مسجلًا، كما بلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية، ومكاتب التشغيل نحو 71 ألفًا و 279 معينا منهم 52 ألفًا و219 من الذكور، و19 ألفًا و600 إناث، في حين بلغ عدد حملة المؤهلات من الجنسين 49 ألفًا و670 شخصا، ومن غير حملة المؤهلات 21 ألفا و260 شخصا، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة 583 شخصا.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية جاءت في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت، ثم الأردن، ثم الإمارات، ثم قطر، ثم سلطنة عمان، ثم البحرين، والجزائر، ولبنان، وسوريا، وليبيا، كما احتلت إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين، تليها اليونان، ثم قبرص، مشيرًا إلى أن تعاقدات البواخر الأجنبية بلغت 628 مصريا.

وفي نفس السياق، قال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين إن الوزارة أرسلت النشرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار؛ لتكون مؤشرًا مبدئيًا يربط بين ما يدور بالخارج، وما هو قائم في سوق العمل الداخلي؛ وذلك في إطار توضيح اتجاهات سوق العمل، والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف توفير فرص العمل المنتجة، والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم.

وأوضح أن النشرة الربع سنوية تصدر حول سوق العمل المصري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، متضمنة قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين واتجاهات سوق العمل.