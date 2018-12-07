جامعة القاهرة تستضيف مبادرة "100 مليون صحة" بكلية الصيدلة

كتب- محمد قاسم:

استضافت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، حملة الكشف عن فيروس "سي" لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية في إطار مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وبدأت المبادرة بالكلية من 2 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين يتم خلالها الكشف عن فيروس سي والكشف المبكر عن السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وتوجيه المكتشف اصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية فى إطار المبادرة.

وتقام المبادرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور هشام علي سالم القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور مينا إبراهيم تادرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الخشت، إن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تهدف للوصول بأن تصبح مصر خالية من فيروس سي وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، مشيرآ إلى أن جامعة القاهرة استضافت المبادرة بكلية الصيدلة وسيتم التنسيق مع وزارة الصحة لاستضافتها فى أماكن أخرى بالجامعة.

واضاف رئيس جامعة القاهرة، أن إدارة الجامعة وفرت تحليل فيروس سي بالمجان لطلابها والعاملين، معلنا أن الجامعة ستكون خالية من فيرس سي خلال 8 أشهر القادمة ضمن رؤية الدولة المصرية للقضاء على فيرس سي، حيث أجرت الجامعة كشفا طبيا لطلاب الجامعة والعاملين بها وتقديم العلاج المجانى لأى مصاب بينهم .

وأشار الدكتور مينا تادرس وكيل كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن حملة الكشف عن فيروس سي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية في إطار مبادرة 100 مليون صحة الحملة تستهدف حوالي 1500 فرد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرا إلى أن الذين يتم الكشف عليهم يوميا يصل إلى 120 فردًا وتكليف الدكتور خالد مصيلحي أستاذ مساعد العقاقير بالكلية بالإشراف على الحملة.