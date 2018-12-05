بالصور.. عادل حمودة يحتفل بتوقيع كتابه "كلمة السر - الحرية"

كتب - محمد عاطف وهاني رجب:

احتفل الكاتب الكبير عادل حمودة، بتوقيع مذكراته (كلمة السر - الحرية)، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والإعلامية والوزراء ونجوم الفن والمجتمع، منهم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والكاتبة فاطمة ناعوت، والإعلامي محمد مصطفى شردي.

وناقش الكتاب - خلال الحفل - الدكتور مصطفى الفقي.

"كلمة السر".. هو الكتاب الأول من مذكرات عادل حمودة (50 سنة في أفران الصحافة والسياسة)، ويكشف من خلاله العديد من الأسرار والكواليس التي يتم سردها لأول مرة، لأنها مذكرات تحمل القليل من سيرتها لشخصيته ولكنها تحمل الكثير من سيرة الوطن الذي عاش فيه، ومن ثم فإنها تؤرخ أسرار وأحداث وشخصيات يكشفها للمرة الأولى والتي تحسم الكثير من الجدل الذي أُثير حولها.

يأتي ذلك بعد أيام من احتفال مهرجان "القاهرة السينمائي" في دورته الـ40 بطرح كتاب "صلاح أبوسيف – مذكرات مجهولة" للكاتب الصحفي عادل حمودة، والذي تناول فيه مذكرات المخرج الراحل التي سجلها في محاورات كان قد أجراها معه، وتناول فيها أسرار تنشر لأول مرة في رحلة "أبوسيف" مع السينما والحياة.