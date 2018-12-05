الأمطار بدأت.. طقس سيئ يضرب القاهرة والمحافظات (تغطية خاصة)



كتبت- ياسمين محمد:



ضربت موجة باردة البلاد اليوم الأربعاء، وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من البلاد، فيما تتوقع هيئة الأرصاد زيادة الأمطار في الساعات المقبلة، وتستمر موجة الطقس السيئ المصحوبة برياح نشطة محملة بالأتربة حتى الجمعة المقبلة.

وتسببت الأمطار في اضطرابات بالحركة المرورية ببعض المحافظات، وتوقفت حركة الملاحة بميناء البرلس بكفر الشيخ، وأغلق بوغازا الإسكندرية والدخيلة.

ويرصد مصراوي، تفاصيل موجة الطقس السيئ التي تضرب مصر هذه الأيام عبر هذه التغطية. (اضغط هنا)