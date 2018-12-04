وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يصلان إلى الإمارات

أبو ظبي- أ ش أ:

وصل إلى أبوظبي مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية؛ للمشاركة بالملتقى السنوي الخامس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" والمقرر خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي.

كما وصل كل من الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والشيخ صالح عباس القائم بأعمال وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر للمشاركة بالملتقى.

ومن المقرر أن يشارك في أعمال الملتقى 800 شخصية من العلماء والمفكرين وممثلي الأديان من 120 دولة، ووزراء الشؤون الإسلامية والمفتون في العالم الإسلامي، وممثلو المجالس الإسلامية في أوروبا وأمريكا، ومستشار الرئيس الأمريكي للحريات الدينية، ووفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية والإنسانية، ومؤسسات المجتمع المدني على مستوى العالم، وتناقش خلاله 70 ورقة بحثية مقدمة من شخصيات بارزة.