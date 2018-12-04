"ليفينج ياردز" للتطوير العقاري تطرح المرحلة الثانية من "ذا لوفت" بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة ليفينج ياردز للتطوير العقاري، البدء في تسويق المرحلة الثانية من مشروع " ذا لوفت"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا بعد الانتهاء من تسويق المرحلة الأولى من المشروع بمبيعات تعاقدية تصل إلى 600 مليون جنيه في خلال ثلاثة أشهر فقط.

وقال هاشم القاضي، مدير القطاع التجاري بشركة ليفينج ياردز: "نفخر بإسهامنا في العاصمة الإدارية الجديدة الذي يعد أحد المشاريع التنموية الضخمة المقامة في مصر والتي أصبحت حقيقة على أرض الواقع.

وتابع، في بيان، الثلاثاء: "قدمنا مفهومًا جديدًا من خلال مشروع ذا لوفت، الذي يقدم مفهومًا جديدًا للحياة العملية، ويستطيع كل عميل تقسيم المساحات بداخل وحدته طبقًا لرؤيته واحتياجاته في إطار عملي هو الأول من نوعه في السوق العقاري المصري".

وأضاف القاضي: "نجحنا في تسويق المرحلة الأولى من مشروع " ذا لوفت" بمبيعات تعاقدية تصل إلى 600 مليون جنيه في خلال ثلاثة اشهر، حيث لاقت الفكرة الجديدة التي نقدمها من خلال المشروع، إقبالاً كبيراً في السوق المصري، والتي كانت سبب لجذب الشباب للعاصمة الإدارية الجديدة، وتمكن كل عميل من القيام بالتصميم الداخلي لوحدته بالأسلوب الذي يناسب طموحاته وأحلامه مما جعل هذا التوجه العملي يتلاقى مع افكار الشباب و تطلعاتهم في وحدة تتميز بتوافر كل عناصر الحياة العصرية و العملية في مكان واحد متكامل الخدمات والمرافق".

ويتميز مشروع "ذا لوفت"، الذي يقام على مساحة 23 فدان مقسمة إلى مساحات مختلفة ما بين شقق ودوبلكس وبنتهاوس بمساحات تبدأ من 78 إلى 350 متر، بموقعه المميز القريب من حي السفارات و"إكسبو" والجامعة البريطانية كما يبعد عن مطار العاصمة الإدارية الجديدة والقصر الرئاسي بـ 15 دقيقة.