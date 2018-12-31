حصاد مؤشر الفتوى العالمي في 2018: رصد 50 ألف فتوى "شاذة" -(فيديوجرافيك)

كتب – محمود مصطفى:

أصدر المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم حصاده لعام 2018، حيث رصد المؤشر 50 ألف فتوى بالدول الغربية.

وعرض المؤشر في "فيديوجرافيك" حصاده للعام الماضي، تضمن أبرز القضايا المهمة على الساحتين العربية والإسلامية، مثل الفتاوى الخاصة بالمرأة والطفل على مستوى العالم، وكيفية استخدامهما من قبل التنظيمات الإرهابية (داعش والقاعدة وحزب التحرير).

وذكر المؤشر، أن ظاهرة الجهاد شكلت نسبة 90 % من تلك الفتاوى التي جرى رصدها، و26% من الفتاوى غير المنضبطة المعاد نشرها عززت من "الإٍسلاموفوبيا" وكراهية المسلمين، و9% من الفتاوى المعاد نشرها للقرضاوي، و39 % من الفتاوى تدعو للجهاد.

وقال المرصد إن 80% من فتاوى التيارات والتنظيمات الإرهابية حرمت تهنئة الأقباط بأعيادهم.

واستند مؤشر الفتوى إلى مجموعة من الأرقام والإحصائيات الخاصة بالفتاوى الاقتصادية التي تعتمد عليها التنظيمات المتطرفة للاستيلاء على الأموال، وكذلك الفتاوى المُعاد نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الغربية، وما عززته من كراهية تجاه المسلمين، وكيف أنها أعطت المسوغ لتبرير ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وألقى المؤشر، الضوء على الفتاوى الصادرة بحق المسيحيين على كافة المستويات، الرسمية وغير الرسمية، فضلاً عن المناسبات الخاصة مثل (فتاوى المولد النبوي الشريف) و(فتاوى الكريسماس) وغيرها.

وحرص المؤشر العالمي للفتوى، الذي تصدره وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء على تقديم مجموعة من التوصيات في نهاية كل موضوع لعلاج أي من تلك القضايا.