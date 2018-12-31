مجلس الوزراء: لا صحة لما تردد حول إجراء امتحانات دور ثالث للراسبين بالجامعات

كتب- محمد غايات:

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول عقد وزارة التعليم العالي امتحانات دور ثالث للطلبة الراسبين في الدور الثاني بكليتي التجارة والحقوق.

وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين - أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء امتحانات دور ثالث للراسبين بالجامعات، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن هذا الأمر سواء من قبل الوزارة ‏أو المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت إلى أن نظام الامتحانات الساري بالجامعات حاليا، والذي يشتمل على الدورين الأول والثاني فقط، كما هو تماما ولم يطرأ عليه أي تغييرات، وأن كل ما يتردد من شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة البلبلة بين طلبة الجامعات مع بدء موسم الامتحانات.

وبينت وزارة التعليم العالي أن كافة الجامعات بكلياتها المختلفة بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وشددت على أن الجامعات ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش أثناء الامتحانات وحيازة أي من الطلاب لأجهزة هواتف محمولة داخل اللجان الامتحانية.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم (0227920323).​