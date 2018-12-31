برلماني: الحكومة تعترف بتهديد التوك توك للأمن القومي ولا تتحرك

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تصريحات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن مشكلة "التوك توك"، والتي أوضح فيها أنه يمثل مشكلة أمن قومي حاليًا، وخطر داهم يهدد المجتمع المصري في كافة نواحي الحياة لا أحد يختلف عليها، ولكنها تتطلب وقفة حاسمة من الوزير نفسه ومن جميع المحافظين.

جاء ذلك في طلب إحاطة لـ"زين الدين"، للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لعلاج مشكلات وأزمات التوك توك في جميع محافظات ومدن وقرى مصر على مستوى الجمهورية.

وقال: "الحكومة تارة تعترف بالتوك توك كوسيلة نقل وتطالب بنفسها بضرورة تقنينه وتطالب محافظيها باتخاذ إجراءات التقنين ثم فجأة تصدر مثل هذه التصريحات، بل الأخطر من ذلك تصريحات اللواء محمود شعراوي، التي قال فيها إن التوك توك تسبب من الناحية الاقتصادية في إغلاق العديد من الورش الإنتاجية بعد هروب أصحاب المهن إليه، وكذلك هروب الطلاب من الدراسة بحجة العمل عليه بسبب عائده المرتفع يوميا وتسبب في ارتكاب العديد من الجرائم.

وتابع: "الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تعمل على تقنين أوضاع المركبات داخل الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية"، متسائلا كيف ستتعامل الحكومة مع هذه التصريحات وهل سيتم سحب التكاتك من اصحاب المهن والطلاب وما هي معايير وشروط تقنيين التكاتك؟