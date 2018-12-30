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برلماني يطالب الحكومة والقطاع الخاص بعمل أسبوع سياحي عالمي مخفض

11:11 ص الأحد 30 ديسمبر 2018
برلماني يطالب الحكومة والقطاع الخاص بعمل أسبوع سياحي عالمي مخفض

النائب محمد المسعود

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، جميع الأعضاء بالمجلس بتنظيم رحلات سياحية لأبناء دوائرهم، إلى المناطق السياحية لدعم السياحة الداخلية، لافتا إلى أهمية ذلك لتثقيف الأجيال الجديدة بالتراث المصري وعظمته.

كما طالب المسعود، بحسب بيان، وزارتي السياحة والآثار والمستثمرين من القطاع الخاص بعمل أسبوع سياحي عالمي بأسعار مخفضة، وإطلاق حملة ترويجية على أعلى مستوى تسبقه.

وأكد المسعود، أن هناك إمكانيات عديدة تمتلكها الدولة المصرية في المجال السياحي، ويجب التفكير خارج الصندوق لاستغلالها بشكل أمثل.

محمد المسعود مجلس النواب رحلات سياحية القطاع الخاص وزارة السياحة

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