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تبدأ من 200 ألف جنيه.. أرخص شقة في 7 مناطق بالقاهرة الكبرى- صور

04:21 م الإثنين 03 ديسمبر 2018
تبدأ من 200 ألف جنيه.. أرخص شقة في 7 مناطق بالقاهرة الكبرى- صور

العبور

كتب- محمد عبدالناصر:

البحث عن شقة أقل من 500 ألف جنيه، أصبح هدف المواطنين لإيجاد سكن مناسب لهم بعيدا عن وزارة الإسكان بعد أن ارتفعت أسعار المشروعات التي تطرحها الوزارة لمتوسطي الدخل، وفي الطروحات الأخير كان متوسط سعر الوحدة بمشروع سكن مصر 700 ألف جنيه، بينما تجاوز متوسط سعر الوحدة في مشروع جنة مليون جنيه.

وفي هذا التقرير ينشر مصراوي أسعار الوحدات بـ7 مناطق يمكن الحصول على شقة سكنية أقل من 500 ألف جنيه،وفقاً لأحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في العقارات، والتي جاءت على النحو التالي:

منطقة فيصل منطقة الهرم مدينة العبور مدينة الشروق مدينة 6 أكتوبر القاهرة الجديدة

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