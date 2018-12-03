محافظة القاهرة: استمرار حملات إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة

كتب- محمد نصار:

واصلت أحياء محافظة القاهرة شن حملات لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط المروري بشوارع وميادين العاصمة.

ونجحت أجهزة حي حلون، في نطاق المنطقة الجنوبية، في تنفيذ حملة مكبرة بمشاركة جميع إدارات الحي بالتعاون مع شرطة المرافق وقوات القسم التابع لاسترداد ثلاثة قطع أراضي أملاك دولة على مساحة 74 فدانًا و12 قيراطًا، والتي كان قد تم تحديد استهدافها ضمن الموجة الثانية عشر التي أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بمنطقة كفر العلو وشارع رايل بجوار مدرسة صلاح سالم بحلوان.

وأكد اللواء محمد عبدالحميد، رئيس حي حلوان، أن الحملة تمكنت من تنفيذ 9 قرارات إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة على مساحة 400 م2 بمنطقة المشروع الأمريكي، وتم تحرير محضر إداري بالمخالفة رقم 17999 لسنة 2018 والتعهد بعدم التعدي على الأرض مرة أخرى.

وكثفت أحياء المنطقة الشمالية نشاطها في مواجهة بؤر الباعة الجائلين وإعادة الانضباط للأسواق وإزالة العشوائي منها ورفع الإشغالات وتطهير الأرصفة والتصدي للمخالفات البنائية وإزالتها في المهد قبل استفحالها، حيث تمكنت أجهزة حي الساحل برئاسة مجدي شريف، بمشاركة إدارة المتابعة الميدانية ومهندسي الإسكان والتنظيم، من تنفيذ إزالة لشدة خشبية بالعقار رقم 8 شارع شيبان كانت قد أعدت للشروع في بناء أدوار مخالفة، وتم تحرير محضر وإحالة المخالفين للنيابة.

وأسفرت حملات رفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال والمقاهي بنطاق الحي على مدار اليوم، عن إغلاق مقهى مخالف ورفع إشغالاته، وإزالة تعديات حوائط على نهر الطريق بشارع صائم الدهر.

وتمكن حي حدائق القبة، من خلال المرور اليومي والمتابعة للواء محمد سالم، رئيس الحي، لأعمال النظافة وكفاءة الإنارة والتشجير بكافة مربعات الحي، من رفع كفاءة النظافة وتكثيفها بمعظم النقاط الحيوية بنطاق الحي مع استكمال أعمال التشجير والتجميل، وتم تجريد كامل بطول شارع عبدالرحمن النقاش، كما قرر رئيس الحي عقب رصد إحدى مخالفات البناء بشارع أحمد عيسى، وإيقاف الأعمال والتحفظ على معدات الحي ونقلها إلى مخازن الحي وتحرير محاضر للمقاول لعدم حصوله على موافقة وتراخيص الحي.

كما واصلت أحياء المنطقة الشرقية توجيه حملاتها المفاجئة وفقًا لتوجيهات نائب المحافظ بضرورة عدم التهاون في إزالة الأبنية المخالفة وإزالتها بأقصى سرعة ومعاقبة المخالفين والمغتصبين لأراضي الدولة لترسيخ هيبتها، مع رفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الشوارع وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، ومراجعة تراخيص المقاهي والمحال وإغلاق المخالف منها، ومراجعة مدى التزام المرخص منها بشروط الترخيص.

وفي حي مصر الجديدة، تمكن اللواء خالد عقل، رئيس الحي، من ايقاف أعمال البناء بالعقار رقم 67 بشارع النزهة تقسيم المروحة الدائري بمصر الجديدة، وتم إزالة التعديلات الإنشائية المخالفة التي شرع صاحب العقار في تنفيذها وحُرر محضر بالمخالفة وتم إحالته للنيابة.