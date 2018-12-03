القاهرة تستضيف رؤساء منظمات تمويل البحث العلمي في الدول العربية والأجنبية

كتب- محمد قاسم:

أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر أن المجلس العالمي للبحوث منصة دولية تضم جميع الهيئات الممولة للبحث العلمي حول العالم.

جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع المجلس العالمي للبحوث في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط الذي استضافته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم الإثنين بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز بالسعودية؛ برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال صقر رئيس الأكاديمية ورئيس الاجتماع، إن اجتماع رؤساء هذه الجهات المانحة يهدف إلى مناقشة القضايا الملحة التي تمس تمويل البحث العلمي في أنحاء العالم، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين هيئات التمويل، وكذلك تشجيع التعاون بين هذه الهيئات، وإنشاء برامج تعاون مشتركة.

وأضاف أن القاهرة تستضيف لأول مرة مثل هذا التجمع من رؤساء جهات تمويل البحث العلمي، ويأتي ذلك في إطار سياسة أكاديمية البحث العلمي على تشجيع التعاون الدولي، وانطلاقًا من جهودها في توطيد مكانة مصر الرائدة إقليميًا ودوليًا، ويعكس السمعة الطيبة للأكاديمية على المستوى الدولي.

ومن جانبه، أشار المشرف على العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية ومنسق الاجتماع الدكتور سامح سرور إلى أن اجتماع القاهرة يتناول قضية هامة جدًا، وهي كيفية تقييم المردود الاقتصادي والاجتماعي للأبحاث الممولة، وتتناول المناقشات المزمع عقدها، آليات التقييم المستخدمة في دول العالم، حيث أن التقييم الجيد والموضوعي لمردود الأبحاث العلمية يساعد في فهم مجتمعي أكبر لدور البحث العلمي، وتحفز مشاركة أطرف أخرى مثل القطاع الخاص في تمويل الأنشطة البحثية.

شارك في الاجتماع رؤساء منظمات تمويل البحث العلمي في الدول العربية، والأجنبية منها السعودية،الكويت، سلطنة عمان، فلسطين، إنجلترا، ألمانيا، البرازيل، الأرجنتين، وجنوب أفريقيا، وكذلك ممثلي مؤسسات دولية مثل منظمة الإسكوا، الأكاديمية العالمية لشباب العلماء.