وزير الري يبحث مع رئيس مصلحة الميكانيكا مواجهة الأمطار والسيول

القاهرة - أ ش أ:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، اجتماعا مع المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ للوقوف على جاهزية كافة محطات الرفع ووحدات الطوارىء لمواجهة موسم الأمطار والسيول المحتملة وتشجيع التصنيع المحلي لقطع الغيار، فضلا عن بحث سبل آليات الحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعديات على مرافق الوزارة.

وعقد وزير الري أيضا اجتماعا مع المهندس سيد شلبي رئيس الهيئة العامة للصرف، والمهندس إبراهيم سلمان رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، والمهندس أحمد كمال إدريس مدير عام صرف شمال البحيرة، وذلك في ضوء قيام فريق العمل بفتح وتوسيع وتعميق وإعادة تأهيل مجرى طرد محطة "الطابية الجديدة" على البحر مباشرة؛ الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في انخفاض مناسيب المياه وحماية زمام 45 ألف فدان من ارتفاع المناسيب والتعرض للغرق وحماية حي ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية من أخطار الأمطار والسيول.

كما اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي مع لجنة السياسات بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، وقيادات الوزارة، وذلك في إطار متابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة السياسات الذي عقد في 19 أكتوبر الماضي.