التنمية المحلية: إزالة 557 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر خلال ديسمبر الجاري

القاهرة- أ ش أ:

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم السبت، تقريرا من محافظ الأقصر، بشأن متابعة الحملات الموسعة لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وذكر التقرير، اليوم السبت، أنه تم إزالة 557 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حملات مكبرة بجميع المحافظات، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح أن الحملات بمدينة إسنا ومنطقة الإصلاح الزراعي بأصفون أسفرت عن إزالة 41 حالة تعد من بينها 6 حالات في المهد، بإجمالي مساحة 6س 21ط 4ف.. لافتا إلى أنه شارك في الحملة نواب رئيس المركز والإدارة الزراعية بإسنا ومهندسو الإصلاح الزراعي وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن الحملات في منطقة حوض متولي الشرقي أسفرت عن إزالة 28 حالة تعد في المهد، بارتفاعات مختلفة عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت بإجمالي فدانين تقريباً، وإزالة 30 حالة تعد في المهد بحوض متولي بمدينة إسنا بارتفاعات مختلفة عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت بإجمالي فدانين تقريباً.. كما تم إزالة 83 حالة تعد من بينها 21 حالة تعد في المهد بقرية الدبابية والمعلا، وفي قريتي الدير والحليلة، تمت إزالة 92 حالة تعد بينها 29 حالة تعد في المهد، وفي قرى النمسا والعضايمة والمساوية والقرايا تم إزالة 90 حالة تعدي.

كما تمكنت الأجهزة المعنية بشن حملات بمدينة الزينية من إزالة 85 حالة بينها 76 حالة عبارة عن أسوار و9 حالات تعديات في المهد، وتمت إزالة 7 حالات تعدى عبارة عن أسوار وقواعد خرسانية، وإزالة 4 حالات تعديات عبارة عن أسوار وقواعد خرسانية في قريتي العشي والصعايدة.

وفي مدينة البياضية وقرية البغدادي، تم إزالة 8 حالات تعد على مساحة 16 قيراطا عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، ومباني بالطوب الأبيض والأحمر، ونفذت 7 حالات إزاله بإجمالي تعديات وصلت إلى الخمسة أفدنة.

وبمدينة القرنة تم تنفيذ حملة لإزالة في المهد قبل تطويرها، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية القبلى قمولا، بتنفيذ إزالة لحالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وفي مدينة الأقصر تم إزالة التعديات تمت خلالها إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمنطقة حي المطار ومنشأة العماري والزناقطة على مساحة 3500م2.

وفي مدينة (الطود) تمكنت الحملات من إزالة 61 حالة تعد على الأراضي الزراعية، شملت تنفيذ 22 حالة إزالة في المهد، بالإضافة إلى تنفيذ 39 قرار إزالة منها 15 في قرية منشية النوبة، و8 في قرية العديسات قبلي و38 في قرية الطود غرب، بإجمالي 61 حالة إزالة.