إرجاء الاحتفال بمرور 149 عاما على افتتاح قناة السويس بالمتحف الإسلامي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، أن هيئة قناة السويس، أرجأت فاعلية افتتاح المعرض الذي كان مزمع إقامته بمتحف الفن الإسلامي مساء اليوم.

وقالت الوزارة في بيان عاجل لها اليوم: "سوف نوافيكم بالموعد حين تحديده".

وكان من المقرر، أن ينظم متحف الفن الإسلامي، السبت المقبل، معرضا مؤقتا بعنوان "قناة السويس على مر العصور"؛ احتفالا بمرور 115 عامًا على افتتاح المتحف، و149 عامًا على افتتاح قناة السويس، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

وجاءت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديوي "إسماعيل" عام 1869م، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديوي توفيق عام 1880. بينما تم افتتاح مبنى المتحف الحالي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر عام 1903م، ثم تغير اسم الدار عام 1951م، إلى "متحف الفن الإسلامي".

كما شهد المتحف خلال عامي 1983م، 1984م مرحلة هامة فى عمليات توسيع مساحته ،وزيادة عدد قاعاته ثم أضيفت المساحة التي كانت تشغلها محطة الوقود على يمين المتحف والتي تم استغلالها فى إنشاء حديقة متحفية وكافتريا.

ومنذ عام 2003 بدأت عمليات تطوير شامل للمتحف وتم افتتاحه في 28 أكتوبر 2010 حيث استقبل العديد من الوفود من الجنسيات المختفلة، وفي 2014 تعرضت واجهة المتحف وبعض مقتنياته للتدمير وأعياد تطويره عام 2015 وافتتحع رئيس الجمهورية في يناير 2017.​