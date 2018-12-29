الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة.. وهذا موعد التحسن

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأحد بارد نهارا شديد البرودة في الليل على كافة البلاد، لافتًا إلى أن الأمطار ستنحسر على المناطق الشمالية والوجة البحري.

وأضاف عبدالعال لمصراوي، اليوم السبت، أن درجات الحرار ستستمر في الانخفاض اليوم، وتصل العظمى على القاهرة 17 درجة والصغرى 12، موضحًا أن القاهرة لن تشهد سقوط أمطار.

وأكد عبدالعال، أنه بدءا من الغد الأحد ستبدأ درجات الحرار في التحسن تدريجيا، مع وجود رياح حفيفة، تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد، من استمرار الشبورة المائية بشكل كثيف خلال فترات الصباح على المناطق القريبة من الطرق الزراعة والمسطحات المائية.​