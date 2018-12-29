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    الأزهر يدين حادث الهرم: عمل جبان لن ينال من عزيمة المصريين

    01:58 ص السبت 29 ديسمبر 2018
    الأزهر يدين حادث الهرم: عمل جبان لن ينال من عزيمة المصريين

    حادث أتوبيس الهرم

    كتب - محمود مصطفى:

    أدان الأزهر الشريف بشدة الحادث الإرهابي الإجرامي الذي استهدف حافلة تقل عددا من السائحين، أمس الجمعة، مما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة عدد آخر.

    وأكد الأزهر في بيان له، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة لن تنال من إرادة المصريين ولن تزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على المضي قدمًا في الحرب على الإرهاب، موضحًا أن مرتكبي هذا العمل الجبان مجرمون تجردوا من أدنى معاني الإنسانية، وبعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى نبذ العنف والكراهية والإرهاب، وتجرم قتل الأبرياء والآمنين.

    وأكد الأزهر الشريف ثقته في قدرة مؤسسات الدولة على توفير أجواء من الأمن والاطمئنان خلال احتفالات الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد، مشددا على دعمه وجموع الشعب المصري لمؤسسات الدولة المصرية، في جهودها للقضاء على تلك العصابات الإرهابية الخبيثة وتطهير تراب الوطن منها.

    وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وذويهم، ويدعو الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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