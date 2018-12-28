نقيب الأطباء: تطبيق قانون المستشفيات الجامعية سيؤدي لانهيار المنظومة الصحية

كتب- أحمد مسعد:​

أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رفضه لقانون 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، موضحًا أن القانون لم يقدم أي حلول للمشاكل الحالية بالمستشفيات الجامعية.

وقال "خيري" في كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء القاهرة، اليوم الجمعة، إن المستشفيات تعاني من نقص في كوادر التمريض ومشاكل في ضعف البنية التحتية والتمويل ونقص الأدوية والمستلزمات.

واعتبر نقيب الأطباء تنفيذ قانون المستشفيات الجامعية بأنه سيؤدي لانهيار الرعاية الصحية، لأن إنهاء التعليم الطبي بكليات الطب بفصل الكليات عن المستشفيات ينهي وجود صناعة الطبيب المصري ويفرض على مصر الاعتماد على استيراد الخدمات الطبية من الخارج.

وكان الدكتور حسين خيري، أرسل نداء وطلب لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناشدته بالتدخل لإلغاء قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية - ولائحته التنفيذية.