  • عاجل:رسميًا.. رمضان صبحي إلى الأهلي (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ الطقس حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي محمد صلاح

    نقيب الأطباء: تطبيق قانون المستشفيات الجامعية سيؤدي لانهيار المنظومة الصحية

    02:21 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
    نقيب الأطباء: تطبيق قانون المستشفيات الجامعية سيؤدي لانهيار المنظومة الصحية

    الدكتور حسين خيري

    كتب- أحمد مسعد:​

    أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رفضه لقانون 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، موضحًا أن القانون لم يقدم أي حلول للمشاكل الحالية بالمستشفيات الجامعية.

    وقال "خيري" في كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء القاهرة، اليوم الجمعة، إن المستشفيات تعاني من نقص في كوادر التمريض ومشاكل في ضعف البنية التحتية والتمويل ونقص الأدوية والمستلزمات.

    واعتبر نقيب الأطباء تنفيذ قانون المستشفيات الجامعية بأنه سيؤدي لانهيار الرعاية الصحية، لأن إنهاء التعليم الطبي بكليات الطب بفصل الكليات عن المستشفيات ينهي وجود صناعة الطبيب المصري ويفرض على مصر الاعتماد على استيراد الخدمات الطبية من الخارج.

    وكان الدكتور حسين خيري، أرسل نداء وطلب لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناشدته بالتدخل لإلغاء قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية - ولائحته التنفيذية.

    حسين خيري نقابة الأطباء المستشفيات الجامعية

    الخبر التالى:

    محافظ الجيزة يضبط سيارة "كارو" أثناء نبش صاحبها بصناديق القمامة بالدقي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان