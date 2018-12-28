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1163 معتمرًا يغادرون مطار القاهرة لأداء مناسك العمرة

12:05 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
1163 معتمرًا يغادرون مطار القاهرة لأداء مناسك العمرة

مناسك العمرة

كتب - طه عبيد:

يغادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، 1163 معتمرًا متوجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه من المقرر تسيير 13 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران، وذلك بواقع 8 رحلات إلى مدينة جدة على متنها 578 راكبا، فيما يتوجه 585 معتمرا إلى المدينة على متن 5 رحلات أخرى.

وأكدت المصادر أنه يتم تقديم جميع التسهيلات لإنهاء إجراءات سفر المعتمرين وتوفير جميع سبل الراحة داخل الصالة الموسمية والأماكن المخصصة المودعين من أسر المعتمرين، بناءً على توجيهات الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، واللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات.

مطار القاهرة الدولي مناسك العمرة السعودية مطار القاهرة مصر للطيران مدينة جدة

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