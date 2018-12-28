حدث ليلًا.. السيسي يؤكد دعم السودان والأرصاد: صقيع وأمطار لمدة 72 ساعة

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم استقرار السودان.

السيسي يؤكد للبشير دعم العلاقات الثنائية وأهمية العمل المشترك

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره السوداني عمر البشير، تؤكد دعم العلاقات الثنائية وأهمية استمرار التواصل.

وزير التعليم: 3 خيارات أمام ولي أمر طالب أولى ثانوي بخصوص "التابلت"

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على اعتراضات بعض أولياء الأمور بشأن الغرامة المحددة بـ4500 جنيه، على ولي أمر طالب الصف الأول الثانوي حال إتلاف جهاز "التابلت" الخاص به أو فقدانه، مؤكدا أن المبلغ ليس غرامة بالمعنى المعروف لكنها مقابل شراء جهاز جديد للطالب.

وفاة محمود الخشن نائب أشمون بالمنوفية

توفى النائب البرلماني محمود الخشن، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، أمس الخميس؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

يتحرك بسرعة مذهلة.. المذنب "إيوموتو" يقترب من الأرض

يستعد سكان مصر والوطن العربي، لرصد المذنب المكتشف حديثا على يد الياباني "ماسايوكي إيوموتو"، والذي سيكون قرب الأرض في فبراير 2019، ويعبر بسلام من مسافة حوالي 45 مليون كيلومتر، وتمت تسميته C/2018 Y1 (إيوموتو) .

أمطار وصقيع وشبورة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس 72 ساعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، بيانًا بتوقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.

توقعت الهيئة، أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء والوجه البحري.

كسوف نادر للشمس وعطارد يمر أمام الأرض.. 2019 عام الظواهر الفلكية

يستعد سكان الوطن العربي والعالم للعديد من الظواهر الفلكية خلال العام الجديد 2019.

ووفق تقرير نشرته الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في السادس من يناير المقبل، يحدث أول كسوف جزئي للشمس، يمكن رؤيته في الأجزاء الشرقية من آسيا وشمالي المحيط الهادي، وأفضل موقع لرصده شمال شرق روسيا ولن يكون متاحًا في المنطقة العربية.

"قلبي ولساني يسبحان".. البابا تواضروس يشارك الشباب في التسبحة الكهيكية

بدأت مساء أمس الخميس التسبحة الكيهكية "سينرجيا 2"، بمشاركة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي تنظمها "لجنة جامعة" بأسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس.

"دار الكتب" تحتفل بمئوية السادات بحضور عمرو موسى.. الإثنين

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، الإثنين المقبل، احتفالية بمناسبة مئوية ميلاد الرئيس محمد أنور السادات.

"ماشية بتتمخطر".. عكاشة يخرج عن النص ويداعب ذبابة على الهواء - فيديو

خرج الإعلامي توفيق عكاشة، عن النص على الهواء، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الخميس.

عمر مروان: تقنين أوضاع 500 كنيسة وجارٍ فحص باقي الملفات - فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن تقنين أوضاع بناء الكنائس يعد إنجازًا اجتماعيًا، وهو ما يدل على شعب واحد والوحدة بين أبناء الشعب والحرية في الاعتقاد.

ملكة بلجيكا تصل أسوان للاحتفال برأس السنة

وصلت إلي أسوان، اليوم الخميس، الملكة ماتيلد دوقة برابانت، زوجة الملك فيليب ملك بلجيكا، في زيارة سياحية تستغرق 3 أيام، برفقة عدد من أفراد الأسرة المالكة.

"مصر للطيران" تعلن ضم 45 طائرة لأسطولها بدءا من مارس 2019

أعلنت وزارة الطيران المدني عن خطة تحديث وتطوير أسطول شركة (مصر للطيران) التي تشمل ضم 45 طائرة إلى أسطولها.

حكومة السودان: 19 قتيلًا في الاحتجاجات و"إسقاط النظام" يكون عبر الانتخابات

قال وزير الإعلام السوداني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، بشارة جمعة أرور، إن الدعوة إلى إسقاط النظام أو تغييره هو أمر مشروع ولكن ليس بالعنف والتخريب.

الرئيس اليمني: اتفاق الحديدة ايجابي إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقًا لبنوده

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن الميليشيا الانقلابية لم توافق على اتفاق الحديدة إلا بعد أن وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة بالتحالف إلى عمق معاقلهم في الحديدة، مشيراً إلى أن اتفاق الحديدة ايجابي في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده.

فرنسا تدين موافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية موافقة إسرائيل على بناء 2191 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

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البحرين تعلن عودة العمل في سفارتها بسوريا

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، استمرار العمل في سفارتها بسوريا، وأن الرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع.

روسيا اليوم: أكراد سوريا يطالبون دمشق بحمايتهم من تركيا

ذكرت مصادر سورية، أن الزعماء الأكراد في شمال سوريا يجرون اتصالات مستمرة مع موسكو ودمشق بغية إقناع الحكومة السورية بإرسال قوات لحماية الحدود الشمالية من هجوم تركي متوقع.

بالأسماء.. نجاة 4 قيادات تعليمية بأسوان من الموت

نجا أربعة قيادات تعليمية بمركز إدفو شمال أسوان من الموت في حادث انقلاب سيارة تابعة للإدارة التعليمية كانت تقلهم على الطريق الصحراوي (أسوان إدفو) صباح اليوم الجمعة.

5 صور لشحوط يخت سياحي مجهول بساحل كفرالشيخ

رصد مصراوي، مجموعة من الصور توضح شحوط يخت سياحي بساحل مركز البرلس المطل على البحر المتوسط، إثر العثور عليه من قبل الأهالي، بعدما قذفته أمواج البحر المرتفعة إلى الشاطئ ليرسو فيه كما جرى العثور عليه، ما بين قريتي الحماد والزهراء.