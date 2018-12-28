"الحل البديل".. وزير التعليم يوضح حقيقة غرامة إتلاف أو ضياع "التابلت"

كتبت-ياسمين محمد:

دون الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منشورا غبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن إجراءت توزيع جهاز "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي.

وقال الوزير: "كالعادة في كل مرة تقدم الوزارة على خطوة جديدة في رحلة تطوير التعليم، تسبقنا التسريبات و"الخبطات الصحفية" رغم التحذير المتكرر من هذا لما له من أثرٍ سيئ في إثارة البلبلة عند الناس".

وأضاف: "أرسلت الوزارة كتابًا دوريًا (يعني خطاب داخلي ليس للنشر) إلى مديري المديريات في محافظات منطقة القناة؛ لشرح تفاصيل توزيع التابلت على الإدارات التعليمية وبالطبع لم يكن هذا مكتوبًا كبيان إعلامي لعموم القراء".

وتابع: "أرفقنا عددًا من الإقرارات؛ كي تستخدم عند تسليم التابلت على الطالب أو المعلم أو الإداري، واستنتج البعض من هذه التسريبات أن الوزارة ستوقع غرامة في حال فقدان أو إتلاف التابلت، وانبرى الكثيرون إلى الجدل عبر صفحات التواصل من هذا المنطلق".

وقال شوقي إنه لو أحب إعلان هذا لأصدر بيانًا إعلاميًا وهذا لم يحدث.

وزاد: على أية حال، إليكم الإجابة على هذه المسألة كي يتضح الأمر للجميع:

١) الدولة المصرية تقدم جهاز "تابلت" بجودة عالمية مجانًا لكل طالب في مدارسنا الحكومية والخاصة في الصف الأول الثانوي ممن يدرسون المناهج المصرية، كما تقدم تابلت لكل معلم يدرس في الصف الأول الثانوي ولعدد من الإداريين.

٢) في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز (بما لا يسمح بإصلاحه) خلال المرحلة الثانوية (٣ سنوات) يمكن للطالب أو المعلم الحصول على جهاز بديل مقابل ٤٥٠٠ جنيه مصري أو أن يشتري (كحل بديل) وثيقة تأمين عند الاستلام والتي تمنحه جهازًا بديلًا بلا مقابل في حالة ضياع أو إتلاف الجهاز الأصلي (مع مراعاة شروط شركة التأمين).

وأكد أن الوزارة ستعلن باقي التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال شوقي: "أرجو أن تكون البيانات الإعلامية الرسمية للوزارة هي المصدر الرئيسي للمعلومات لدى أولياء الأمور وليس معلومات منسوبة إلى مصادر أو تسريبات لم تتحدث عنها الوزارة رسميا، إن مسؤلية الوزارة عن دقة وسلامة المعلومات تنحصر في البيانات الرسمية فقط.