أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي محمد صلاح

يتحرك بسرعة مذهلة.. المذنب "إيوموتو" يقترب من الأرض

02:13 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
يتحرك بسرعة مذهلة.. المذنب "إيوموتو" يقترب من الأرض

مذنب إيوموتو

القاهرة- مصراوي:

يستعد سكان مصر والوطن العربي، لرصد المذنب المكتشف حديثا على يد الياباني "ماسايوكي إيوموتو"، والذي سيكون قرب الأرض في فبراير 2019، ويعبر بسلام من مسافة حوالي 45 مليون كيلومتر، وتمت تسميته C/2018 Y1 (إيوموتو) .

وحسب بيان الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سيكون المذنب في أقرب نقطة من الأرض في 11 – 12 فبرير 2019، وسيكون أمام مجموعة نجوم الأسد والتي تكون مرئية بعد منتصف الليل في هذا الوقت من السنة.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، يمكن رؤية المذنب بسهولة من خلال المناظير الصغيرة، قبل أن يتحرك عبر الفضاء، بسرعة مذهلة تبلغ 238,333 كيلومتر بالساعة.

المذنب إيوموتو اليابان ماسايوكي إيوموتو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان