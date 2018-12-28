يتحرك بسرعة مذهلة.. المذنب "إيوموتو" يقترب من الأرض

القاهرة- مصراوي:

يستعد سكان مصر والوطن العربي، لرصد المذنب المكتشف حديثا على يد الياباني "ماسايوكي إيوموتو"، والذي سيكون قرب الأرض في فبراير 2019، ويعبر بسلام من مسافة حوالي 45 مليون كيلومتر، وتمت تسميته C/2018 Y1 (إيوموتو) .

وحسب بيان الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سيكون المذنب في أقرب نقطة من الأرض في 11 – 12 فبرير 2019، وسيكون أمام مجموعة نجوم الأسد والتي تكون مرئية بعد منتصف الليل في هذا الوقت من السنة.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، يمكن رؤية المذنب بسهولة من خلال المناظير الصغيرة، قبل أن يتحرك عبر الفضاء، بسرعة مذهلة تبلغ 238,333 كيلومتر بالساعة.