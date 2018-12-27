"مستقبل وطن" يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ببورسعيد.. غدًا

كتبت- ميرا إبراهيم:



ينظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة بورسعيد، غدًا الجمعة، احتفالية باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بمدرسة الليسيه الحرية بالمحافظة، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تحت شعار "كلنا واحد.. لست معاقاً مادمت اسمو بذاتى".



وأكدت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة بورسعيد، على أهمية ترسيخ العديد من المبادئ في المجتمع خلال هذه الاحتفالية تتمثل في تعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأصحاء بجميع الحقوق الإنسانية والتي نص عليها الشرع والأديان السماوية.



وكشفت أمانة الحزب عن برنامجها، حيث يبدأ مارثون رياضي في تمام الساعة الثانية ظهراً ويليه مجموعة من الفقرات الفنية والترفيهية على مدار اليوم بمدرسة ليسيه الحرية.



