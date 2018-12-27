وزيرة الثقافة تختتم اليوم العالمي للترجمة بتكريم كبار المترجمين (صور)

كتب- محمد عاطف:

تصوير- نادر نبيل:

وزعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، مساء اليوم الخميس، جوائز رفاعة الطهطاوي، التي ينظمها المركز القومي للترجمة لهذا العام، والتي ذهبت للمترجم شوقىي جلال عن ترجمته لكتاب "موجات جديدة في فلسفة التكنولوجيا"، الصادر عام 2018 عن المركز القومي للترجمة، تأليف جان كيربرج أولسن.

كما كرمت الوزيرة، المترجم اللبناني الدكتور جورج كتوره؛ والمترجم محمد الخولي.

فيما سلمت الوزيرة، جائزة الشباب في دورتها السادسة، والتي حصدها المترجم عبد الرحمن مجدي عن ترجمته لكتاب "إشكالية الفصل بين الدين والسياسة" من تأليف إيفان سترينسكي، والصادر عن مؤسسة هنداوى عام 2016.

وكرمت الوزيرة أيضًا المترجم رجب سعد السيد، الذي فاز بجائزة الثقافة العلمية، عن ترجمته لكتاب "مناخ ما قبل التاريخ" من تأليف وليم جيمس بوروز، والكتاب صادر عن المركز القومي للترجمة في العام 2017.

وأشادت الوزيرة بالجهود التي يبذلها الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، مؤكدةً أن المركز شهد نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الماضية.

وجاءت هذه التكريمات في ختام اليوم العالمي للترجمة، حيث أقيمت مجموعة من حفلات التوقيع، وتم عمل خصومات 50% على جميع الإصدارات.