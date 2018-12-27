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    محافظ القاهرة يشهد افتتاح معرض دمياط للأثاث

    04:54 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    محافظ القاهرة يشهد افتتاح معرض دمياط للأثاث

    اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

    كتب- محمد نصار:

    افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المرحلة الرابعة لمعرض الأثاث الدمياطي المقام تحت شعار (صنع في دمياط) والمقام بأرض المعارض بمدينة نصر بمشاركة 48 عارضًا من محافظة دمياط.

    ويأتي المعرض في ضوء البروتوكول المُبرم بين محافظة دمياط وجهاز تنمية المشروعات لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صغار صناع الأثاث الدمياطي.

    حضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

    خالد عبدالعال القاهرة معرض دمياط للأثاث مدينة نصر محافظة دمياط أرض المعارض

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