  • عاجل:آل الشيخ يطلق 9 تغريدات تعليقًا على قرار إعفائه من منصبه (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بشاير الخير2 حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    مطار القاهرة يكرم موظفًا بشركة النظافة تقديرا لأمانته

    04:42 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    مطار القاهرة يكرم موظفًا بشركة النظافة تقديرا لأمانته

    تكريم موظف بشركة النظافة تقديرا لأمانته

    كتب- طه عبيد:

    كرم المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أحمد عبدالباسط مشرف بشركة نظافة مطار القاهرة، ومنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير تقديرا لأمانته.

    وقالت مصادر بالمطار، إن الموظف الأمين عثر على حقيبة داخل صالة السفر بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي وبداخلها مبلغ مالي كبير وسلمها على الفور إلى شرطة ميناء القاهرة الجوي.​

    مطار القاهرة ميناء القاهرة الجوي مكافأة مالية أحمد فوزي

    الخبر التالى:

    محافظ القاهرة يشهد افتتاح معرض دمياط للأثاث
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان