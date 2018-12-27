مطار القاهرة يكرم موظفًا بشركة النظافة تقديرا لأمانته
04:42 م الخميس 27 ديسمبر 2018
كتب- طه عبيد:
كرم المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أحمد عبدالباسط مشرف بشركة نظافة مطار القاهرة، ومنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير تقديرا لأمانته.
وقالت مصادر بالمطار، إن الموظف الأمين عثر على حقيبة داخل صالة السفر بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي وبداخلها مبلغ مالي كبير وسلمها على الفور إلى شرطة ميناء القاهرة الجوي.
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