وزير التعليم العالي: لا مساس بمجانية الخدمات في المستشفيات الجامعية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن لجنة القطاع الطبي تتابع دورها في استقبال مقترحات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات المصرية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، موضحًا أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، وأن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار -خلال استقباله عددًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس للاستماع للآراء والمقترحات حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية- إن مسودة اللائحة التنفيذية قابلة للتعديل والإلغاء بما يضمن تحقيق معايير التطوير المطلوبة.

وأوضح الوزير أن لجنة القطاع الطبي مكونة من عمداء كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الخبراء في المجالات الطبية، وهي المسئولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل العرض على المجلس الأعلى للجامعات، باعتبارها هي صاحبة الولاية لإعداد اللائحة التنفيذية وفق قرار المجلس الأعلى الجامعات.

واستمع عبدالغفار إلى مقترحات الحضور حول توضيح وتعديل بعض بنود مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أن جميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول بنود المسودة الحالية تقدم إلى لجنة القطاع الطبي التي ستقوم بمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة على نصوص بنود مسودة اللائحة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب جامعة عين شمس أهمية الاجتماع لتوضيح ما أثير حول مسودة اللائحة التنفيذية من أكاذيب ومخاوف، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى أن تدار المستشفيات الجامعية بأسلوب يحقق التكامل بينها.

شارك في الاجتماع عدد من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بكلية الطب جامعة عين شمس بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

جدير بالذكر أن ما تم تداوله هو مسودة اللائحة، وليست الصورة النهائية، وأن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يهدف إلى تطوير العمل بها، وتعظيم الدور الذي تتحمله المستشفيات الجامعية في تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية في ذات الوقت للشعب المصري.