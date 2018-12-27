"التعليم العالي" تعلن خطتها التتفيذية للبحث العلمي لعام 2019

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخطة التنفيذية للبحث العلمي التي وضعتها الوزارة لعام 2019 ، مؤكدا أنها ترتكز على استكمال الجهود السابقة، لخلق منظومة بحثية تلبي احتياجات المجتمع وحل مشكلاته.

وقال عبد الغفار - في بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس - "إنه خلال عام 2019 سيتم افتتاح مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بمدينة الفضاء المصرية، والانتهاء من المرحلة النهائية من تجميع وإطلاق القمر الصناع المصري Nexsat-1 والذي تم بناؤه بقدرات مصرية بنسبة 70%، وإطلاق قمر الجامعات وقمر التحالف من نوع الأقمار الصناعية الصغيرة Cube Sat".

وأضاف أنه سيتم كذلك الانتهاء من عدد من التشريعات الداعمة للابتكار، وتنفيذ إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI-EGY 2030 ) والتي تم الانتهاء منها عام 2018، ومتابعة عائد الاستثمار من الإنفاق الحكومي في البحث العلمي.

وأوضح وزير التعليم العالي أنه من المقرر في عام 2019 إعداد خريطة البحث العلمي في مصر Research Landscape in Egypt بالتعاون مع إحدى كبريات المؤسسات المتخصصة في النشر العلمي، ومتابعة تنفيذ وتفعيل قانون حوافز الابتكار عقب صدور لائحته التنفيذية من خلال إجراءات وآليات إنشاء الشركات الناشئة من مؤسسات وهيئات التعليم العالي والبحث العلمي، وأودية العلوم والتكنولوجيا بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا العمل على إنشاء 5 تحالفات تكنولوجية جديدة، ودعم 850 مشروعا للتخرج لطلاب الجامعات المختلفة يرتبط باحتياجات الصناعة.