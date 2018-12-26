رئيس "مستقبل وطن" يتفقد مراكز الشباب بالفيوم.. ويشهد معرضًا للفن التشكيلي

كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء، معرضًا للفن التشكيلي داخل مركز شباب أبشواي، فى محافظة الفيوم.

واستعرض عدد من الشباب والفتيات الموهوبين، من أبناء المركز، إبداعاتهم أمام رئيس حزب مستقبل وطن، والمشاركين على هامش فعاليات المعرض الذى ضم منتجات ورسومات ولوحات فنية للشباب، ويأتي ذلك اهتماما من الحزب بتفعيل الأنشطة الفنية.

وقال رشاد، إن الفن التشكيلي يعد من الفنون الذي يعبر من خلاله الفنان عن أفكاره ومشاعره، حيث يسعى إلى تحويل المواد الأولية إلى أشكال جميلة.

وأضاف "رشاد"، إن هذه الفعاليات تستهدف مختلف الشرائح العمرية مع التركيز على فئة الشباب، وذلك لاستغلال هذا الحدث الثقافى الكبير فى الوصول إليهم لتعزيز معارفهم بالفنون التشكيلية ومجالاتها ودورها فى حياتنا، وأيضا لاكتشاف المواهب الفنية وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

وكان حزب مستقبل وطن، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، افتتح مركز شباب فى مركز إبشواي، بمحافظة الفيوم، بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، أمس الثلاثاء.

وتفقد مسؤولو الحزب، عددًا من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، فى عدد من المراكز أبرزها مراكز إطسا وطامية، ويوسف الصديق و الشواشنة والفيوم ووضع حجر أساس منشآت رياضية وزيارة لمراكز الشباب واستاد الفيوم الرياضى وختام اليوم الأول بعقد مؤتمر بنادى قارون مساءً أمس، وختام آخر جولاته داخل الفيوم بعقد مؤتمر بجامعة الفيوم، للاستماع إلى الشباب وفتح حلقة حوار لمناقشة مشاكلهم وتطلعاتهم.