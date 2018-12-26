مستشفى 57357 تحتفل بالكريسماس مع الأطفال (صور)

كتب - أحمد جمعة:

احتفلت مستشفى سرطان الأطفال (57357)، مع الأطفال مرضى السرطان وذويهم بأعياد رأس السنة، اليوم الأربعاء.

وأحيا الحفل فريق "خدمات طغمات ملائكة" الفني، التابع لكنيسة جوارجيوس والأنبا أنطونيوس بمصر الجديدة، حيث حضر الفريق للمستشفى في إطار عادة سنوية له، لتنظيم هذا الحفل، بهدف إسعاد الأطفال المرضى وذويهم، ورسم الفرحة على وجوههم، وتهنئتهم على صمودهم في مواجهة السرطان، والمشاركة في تزيين المستشفى بمناسبة رأس السنة والكريسماس، وتوزيع الهدايا علي الأطفال.

وتجمع في لوبي ومدخل المستشفى المئات من الأطفال الذين حضروا لتلقي العلاج اليومي في العيادات، بينما خرج الأطفال من الأقسام الداخلية على الكراسي المتحركة، للمشاركة في الحدث.

قدم أعضاء الفريق الفني عروضًا ترفيهية وغنائية، مرتدين الأزياء ذات اللون الأحمر، ومجسدين شخصيات شهيرة مرتبطة باحتفالات الكريسماس على رأسها بابا نويل.