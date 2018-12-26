محافظة القاهرة: تنفيذ أعمال رصف الطرق ليلًا منعًا للتكدس المروري

القاهرة - أ ش أ:

أصدر اللواء أحمد فـــؤاد نائب محافـظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليماته لرؤساء الأحياء بتنفيذ أعمال الرصف ليلًا منعا للتكدس الكروري وحفاظـًا على حركة مرور السيارات.

وذكر بيان أصدرته المحافظة اليوم الأربعاء، أن حي المعادي برئاسة المهندس عادل عبدالظاهر نفذ أعمال برصف وسفلتة شارع 213 بدجلة ليلا وذلك في إطار خطة الــرصف للعــام 2018 / 2019، كما قام الحى بالتعاون مع إدارة الطــرق ومسؤلي المربعات بأعمال رصف وترميم الأسفلت بميدان الصرف الصحي عند مدخل بيتشو.

ووجه نــائب محــافـظ القـــاهــرة للمنطقة الجنوبية بضرورة الاهتمام بشكـاوى المــواطنين والتعامل معهم بصورة حضارية وذلك خلال الزيارة التي قام بها لمبنى حي حلوان والاستماع إلى المعـوقات والصعـوبات التي تواجه موظفي الحي.. مؤكدا على سرعة وإزالة هذه المعوقات.

وحفاظا علـى صحـة المـواطنيـن والبيئة المحيطة بهم، وجه اللواء احمـد فـؤاد نائب محافـظ القــاهــرة للمنطقــة الجنـوبية بسرعة متابعة أعمال تطهير ورفع المخلـفات والمياه الـراكدة بقطعة أرض فضاء بشارع الخمسين والتي تتسبـب في تلوث الهـواء وانتشار الحشرات والروائح الكريهة.

وقام حي البسـاتين برئاسة اللواء محمود ضياء بالتعامل الفوري مع تلك الشكاوى ، كما تم إصلاح كسر مـاسـورة ميـاه خـط 600 بمنطقـة الزهـراء بـاستخدام شفاطات الصرف الصحي لشفط المياه وتنفـيذ حملة نظـافــة وتجــريــد ورفـع الأتربة بمنطقة المعـراج السفـلي.

وشدد نائب المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الاهتمام بمراجعة أعمال النظـافة بالشوارع والطــرق المؤديـة إلى الكـنائـس ومـراجعــة أعمــدة الإنـارة ورفع الإشغالات والتــراكمـات والسيـارات المــتروكـة بـالشــوارع والتنسيق مع الهيئـة العامـة لنظـافـة وتجميـل القــاهــرة لإزالـة أي مستجـدات للقمـامـة مــن خلال مسؤلـي المـربعـات والإشغـالات وذلك بمناسبة الاحتفــالات بـعيد الميـــلاد المجيـد بجانب ربـط غـرفـة العمليــات بــالأحيــاء مــع غــرفــة عمليــات المنطقــة الجنــوبيــة والـتى تعمـــل علـــى مـــدار 24 ساعة.