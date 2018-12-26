القوات المسلحة تفتتح مركزًا تكنولوجيًا جديدًا لخدمات التجنيد

كتب- محمد نصار:

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، على موقع يوتيوب، فيديو ترويجي، للمركز التكنولوجي الجديد لخدمات التجنيد، المقرر افتتاحه للجمهور بعد غدِ الجمعة.

ويقدم المركز، خدمات إلكترونية، لجميع تعاملات التجنيد مع المواطنين؛ لمواكبة التطور الرقمي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول نحو المجتمع الرقمي.

وتضمن الفيلم سردًا لتاريخ إدارة التجنيد والتعبئة والجيش المصري حتى الآن، وتتولى إدارة التجنيد تنفيذ سياسة القوات المسلحة في التجنيد والتطوع.

وشهدت منظومة العمل بإدارة التجنيد والتعبئة، التي يديرها اللواء أشرف عطية، ومراكزها في المحافظات، تطورًا كبيرًا سواء في المباني أو نظم الإدارة، وتمر عملية تجنيد الشباب بمرحلتين، الأولى إجراءات ما قبل التجنيد، طبقًا للمواليد وسن الشباب، والثانية، الإجراءات التنفيذية للعملية التقديمية.

ووفقا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة شهدت إدارة التجنيد تطورًا كبيرًا، ويجرى إيفاد الكثير من اللجان إلى مختلف الدول التي بها مصريون لحل مشكلاتهم وإتمام معاملاتهم التجنيدية.

وتفقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، منظومة التعامل مع المصريين بالخارج في إدارة التجنيد وفقًا للتطورات الأخيرة.

وفي تطوير جديد في منظومة العمل، جرى تطوير طريقة إصدار شهادة الخدمة العسكرية لتكون في صورة بطاقة أو كارنيه بدلًا من الشهادة الورقية.