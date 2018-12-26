"محلية النواب" تناقش أزمة انقطاع المياه بالجيزة والمحافظ: حل المشكلة مارس المقبل

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية البرلمانية، اليوم الأربعاء، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، والنائب أحمد فاروق، بشأن الأضرار الناتجة بمحافظة الجيزة عن إشكاليات الصرف الصحي، ومياه الشرب، وسط توافق من جانب ممثلي الحكومة علي أن هذه الإشكاليات سيتم التغلب عليها خلال الفترة المقبلة من خلال محطات المياه الجديدة التي ستدخل العمل، وأيضا عمليات الصيانة والتهطير للشبكات.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأربعاء، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وضمت الطلبات النائب محمد الحسيني، بشأن التضرر الشديد من الطفوحات المستمرة لمياه الصرف الصحي، بشارع جمال عبدالناصر، ومدينة النجوم، وكذا منطقة 6 أكتوبر بنطاق حي بولاق الدكرور الأمر الذي يؤدي لاختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، مطالبا بإحلال وتجديد الشبكة فضلا عن أعمال الصيانة والتطهير بصفة مستمر، فضلا عن بعض الشوارع التى تحتاج إلي احلال وتجديد شبكة الصرف الصحي.

كما تضمنت طلب متعلق بشأن التأخير الشديد بمحطة الرفع الأرضية، وكذا خزان المياه العلوي بصفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور مما يسبب معاناه شديدة للمواطنين، وأيضا إشكالية استرداد أرض محطة رفع أبو قتاده بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ومساحتها 1200 متر تقريبا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وإعادة تخصيصها للنادي العربي بدولار، حتى يتمكن الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية نظرا لعدم وجود مساحة كافية بالنادي لممارسة تلك الأنشطة، خاصة أن تلك المحطة تم انتهاء العمل بها منذ فترة طويلة، وحتى الآن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تخصيص الأرض، وأيضا طلب النائب أحمد فاروق، بشأن سوء حالة المياة بدائرة منشأة القناطر بالجيزة، والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي.

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن أزمة المياه والصرف بمحافظة الجيزة، يتم التعامل معها بشكل حاسم، والمحطات التي ستدخل الخدمة للتغلب على هذه الإشكاليات، ستتم وفق الجهات المختصة بشهري مارس وإبريل المقبلين قائلا: "هذه المواعيد بالنسبة لنا قاتلة من أجل المواطنين.. ومفيش أي تأخير آخر وده بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمياه والصرف".

ولفت محافظ الجيزة إلى أن المحافظة تعاني من عجز مياه كبير، ومن ثم نعمل على التغلب على هذه الأزمة بالمحطات الجديدة التي ستدخل الخدمة قريبا، مشيرا إلى أن المحافظة بحسب قوله: "عماله تصبر الناس"، حتى تدخل هذه المحطات الخدمة للتغلب على الإشكالية مع الوقت قائلا: "نسعى لحل الإشكاليات الخاصة بالمياه ومواعيد الانتهاء من المحطات الجديدة سواء في منشأة القناطر أو خزان المياه العلوي بصفط اللبن".