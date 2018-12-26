بالصور| الضباب يغطي سماء القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمد حسام الدين:

شهدت سماء القاهرة كثافة للشبورة المائية صباح اليوم الأربعاء، وشهدت بعض المناطق حالة من الضباب غطت سماء العاصمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءًا من مساء اليوم الأربعاء وغدا الخميس، ستشهد البلاد العديد من التغيرات المناخية المصاحبة للأمطار ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، مع نشاط كثيف للشبورة المائية.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، إن طقس اليوم الأربعاء، سيكون معتدل على السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على القاهرة، واللوجة البحري، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف عبدالعال، أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على محافظات السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري قد تمد إلى القاهرة.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس ستنشط الرياح المنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجة البحر والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناط​