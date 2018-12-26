محافظ الإسكندرية: 9 مليارات جنيه تكلفة مشروعات "بشاير الخير"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا حديثه للدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، خلال كلمته عن مشروعات سكنية تستهدف المحافظة تنفيذها بالاعتماد على المجتمع المدني ورجال الأعمال: "أنت بتقول إن إحنا ممكن نبدأ ده بالاعتماد على رجال الأعمال، هي بشاير الخير متكلفة كام لحد دلوقتي؟"

ورد محافظ الإسكندرية على هذا التساؤل قائلًا: "إجمالي تكلفة مشروعات بشاير الخير 1، 2، 3، بنتكلم في حدود 9 مليارات جنيه".

وتابع الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير2"، الأربعاء: "هو المجتمع المدني وتحيا مصر دفعت المبلغ ده؟ الإجابة لا، لو أنت ضامن تجيب المبلغ ده خلاص، إحنا أخدنا 600 مليون جنيه حتى الآن من وزارة الإسكان، المجتمع المدني بيشارك معانا، ويقدر يساهم معانا، لكن على أد المساهمات اللي وصلت حتى الآن المبلغ المنتظر كام؟ واللي اتجمع كام؟"

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "بشاير الخير 2"، لتطوير العشوائيات بمنطقة "غيط العنب"، غرب الإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية استعدت لزيارة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، لافتتاح "بشاير الخير 2".

وتزينت المنطقة بـ 3000 علم، منها 1500 علم للجمهورية، و1500 علم لمحافظة الإسكندرية، بالطرق الرئيسية، وتم الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة ودهانها وتركيب الكشافات عليها، بالإضافة إلى دهانات الأرصفة باللونين الأصفر والأسود، بمسافة أكثر من 1000 متر وفقا لتصريحات رئيس حى غرب الإسكندرية، اللواء هشام كمال.

وتتضمن المرحلة الثانية وحدات سكنية جديدة، وعدد من الخدمات لتوفير فرص عمل للشباب.