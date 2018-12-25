"القومي للسكان" يبدأ تقييم "إستراتيجية 2030" بمحور الشباب وصحة المراهقين

كتب - أحمد جمعة:

بدأ المجلس القومي للسكان، اليوم الثلاثاء، في عملية التقييم الشاملة للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030 مستهلا ذلك بمحور الشباب وصحة المراهقين.

وعقد المجلس اجتماعا اليوم بحضور خبير صندوق الأمم المتحدة للسكان وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية؛ لمناقشة وتقييم محور الشباب وصحة المراهقين الذي تتضمنه الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

وأوضح الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، أن عملية التقييم تشمل المحاور الخمسة للاستراتيجية، وذلك لتقييم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والوقوف على المعوقات والتحديات التي واجهت تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتلك المحاور وبالتالي التأثير على المؤشرات السكانية في مصر.

وقال إن محور الشباب وصحة المراهقين يستهدف تنمية مهارات الشباب والمراهقين وخفض نسبة البطالة وخفض معدل الأطفال المعرضين للخطر وخفض نسبة تشغيل الأطفال العاملين وزيادة نسبة المفاهيم الصحيحة المتعلقة بالصحة الإنجابية لدى الشباب والمراهقين وزيادة نسبة مشاركة الشباب في وضع السياسات السكانية ، ووضع آليات لمساهمتهم في التصدي للقضايا الإجتماعية وزيادة معدلات التطوع.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030 تتضمن خمسة محاور الأول هو محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والثاني هو محور صحة الشباب والمراهقين والمحور الثالث هو محور التعليم والمحور الرابع هو محور الإعلام والتواصل الاجتماعي والخامس محور تمكين المرأة.