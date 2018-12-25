شكاوى "الأعلى للإعلام" تؤكد دعم الصحفيين في "أزمة الصيادلة"

كتب- مصطفى علي:

عقدت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا اليوم برئاسة جمال شوقي، لمناقشة عدد من الشكاوى ضد مواقع إخبارية، بالإضافة إلى أزمة الاعتداء على عدد من الصحفيين بنقابة الصيادية.

وقال جمال شوقي رئيس اللجنة في تصريحات لمصراوي، إن اللجنة ناقشت شكاوى الصحفيين المعتدى عليهم من بلطجية نقابة الصيادلة، وأوصت المجلس الأعلى للإعلام بدعم جهود نقابة الصحفيين فيما يخص الأزمة.

وأضاف شوقي أن اللجنة ناقشت شكاوى ضد 5 مواقع إخبارية نشرت أكاذيب، وتناقلت أخبارًا مكذوبة دون التأكد من مصدرها، وأوصت بغرامات قدرها 250 ألف جنيهًا لكل موقع منها لترويج أخبارا ماسة بالأعراض وإثارة البلبلة بين الطلاب وذويهم.