رجاء الجداوي لمصراوي: "الرئيس في منتهى التواضع.. وكلامه تاج على راسي"

كتب- محمود مصطفى:

وجهت الفنانة رجاء الجداوي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد مشاركتها في حفل تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي نظمته وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، مساء الاثنين، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

وقالت "الجداوي"، في تصريح لمصراوي، مساء الاثنين: "كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي لي تاج على رأسي، الريس كان في منتهى التواضع".

وأضافت رجاء الجداوي: "ما قدرتش أمسك نفسي والرئيس بيقولي أنتي شيك في كل حاجة فبكيت"، متابعة: "ربنا ينصره ويديله الصحة ويبارك فيه".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الشكر للفنانة رجاء الجداوي، عقب انتهاء فقرة عرض الأزياء التي قدمتها، في إطار احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، التي عُقدت، اليوم الاثنين، بمركز المنارة للمؤتمرات، تحت عنوان "قادرون باختلاف".

ووجه السيسي، حديثه للفنانة رجاء الجداوي، قائلًا: "يا أستاذة رجاء، أنا بشكرك جدًا جدًا، ربنا يديكي الصحة، هتفضلي طول عمرك شيك، أوعي تفتكري إني بقولك شيك بس ع اللبس، لا شيك في كل حاجة، ربنا يديم الصحة.

وتأثرت الجداوي بكلمة الرئيس، حيث ردت باكية: "ده أعلى وسام النهارده متشكرة جدًا يافندم".