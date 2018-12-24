إطلاق أول حاضنة للوجيستيات في الشرق الأوسط بالأكاديمية العربية

كتب- أحمد نجيب:

أقامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فعاليات اختيار المشروعات والشركات الناشئة المرشحة لدخول حاضنة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد بمركز ريادة الأعمال في الأكاديمية العربيه تحت إدارة الدكتور وائل دسوقي رئيس المركز، والتي تعد أول حاضنة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتستهدف الأفكار الريادية الخاصة بعمليات النقل والتوزيع والتصنيع والتجارة الإلكترونية، بالاضافة للتخزين والتعبئة والتغليف وعمليات إعادة التدوير.

وقال الدكتور وائل دسوقي، رئيس المركز، في بيان، الاثنين، إن الفعاليات النهائيه شهدت ٢٥ شركة ناشئة بمختلف تخصصات سلاسل الإمداد واللوجستيات، وتم تحكيم الشركات المتقدمة من خلال خبراء من شركات متعددة الجنسيات مثل شركه Aramex وUnilever وخبراء في مجال التصدير كشركة Blue skies ومؤسسات دوليه مثل USAID.

كما شارك في لجنة التحكيم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومركز تحديث الصناعة IMC وممثلين عن القطاع البنكي ممثلا في البنك الأهلي وكذلك جمعية سلاسل الإمداد للخدمات اللوجيستية ASCP وعدد من عمداء كلية النقل الدولي واللوجيستيات من أفرع الأكاديمية المختلفة.