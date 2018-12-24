وزير الطيران يبحث تأمين احتفالات رأس السنة مع الجهات الأمنية بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

عقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، اجتماعًا أمنيًا موسعًا بمقر الوزاره، مع الجهات الأمنية العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية؛ في إطار المتابعة المستمرة لمراجعة خطة تأمين مطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية والسياحية، بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، تناول الاجتماع خطة تأمين مكثفة لجميع المطارات المصرية، والإجراءات الأمنية التي ترتكز على الاستعداد الدائم لمواجهة أي أحداث طارئة، تؤثر على انتظام الحركة الجوية في مطارات الجمهورية والاطلاع على أي سلبيات ومعالجتها فورًا.

ووجه وزير الطيران المدني الشكر لجميع الأجهزة الأمنية والجهات المعاونة لها، على ما بذلوه من مجهودات كبيرة ودور فعال وملموس خلال الفترة الماضية، وأشاد بالتعاون والتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة المختصة وكافة الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن الجميع يعمل في منظومة واحدة ولهدف واحد هو تطوير قطاع الطيران؛ تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد .

وطالب الفريق يونس المصري، باتخاذ كل الإجراءات الأمنية، التي تضمن سلاسة التشغيل والاهتمام بتطوير المنظومة الأمنية من بنية تحتية وأجهزة ومعدات، وكذا تدريب وتأهيل العنصر البشري.

جدير بالذكر أن المطارات المصرية شهدت العديد من الإشادات والاعتمادات من الجهات والمنظمات الدولية التي نفذت التفتيش خلال الفترة الماضية، وأعربت الجهات عن تقديرها للجهود المبذولة من وزارة الطيران المدني لرفع كفاءة الإجراءات الأمنية كما أكدت عدم وجود أي ملاحظات تؤثر على الأداء الأمني .

حضر الاجتماع الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، والطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار رئيس قطاع الأمن بالوزارة، واللواء أحمد الأنور مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، واللواء شعبان عبدالتواب مساعد وزير الداخلية للمنافذ، واللواء السيد عزب حسن مساعد وزير الداخلية ومدير عام مصلحة الموانئ، واللواء عمرو الأنصاري، مدير مكتب الرقابة الإدارية بميناء القاهرة الجوي، والقيادات الأمنية بمطار القاهرة، ورؤساء الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني وكل الجهات الأمنية المختصة من الأمن القومي والأمن الوطني.