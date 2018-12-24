"التعليم": إنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة برامج "التعليم الفني"

كتبت- ياسمين محمد:

استعرض الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنجازات قطاع التعليم الفني خلال الفترة الأخيرة، ومنها منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة، وإنشاء هيئة حديثة مستقلة؛ لاعتماد جودة برامج التعليم الفني، بالإضافة إلى أكاديمية حديقة لمعلمي ومدققي التعليم الفني.

وأضاف مجاهد، خلال اجتماعه بمجلس الأمناء والأباء والمعلمين، الاثنين، أنه جرى توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع شركاء التنمية وعلى الأخص الحكومة الألمانية، التي جرى إبرام اتفاق استراتيجي معها، في أواخر أكتوبر 2018، خلال زيارة الرئيس السيسي لألمانيا.

هذا بالإضافة إلى مجموعة البرامج الدراسية لدعم وتطوير المهارات الأساسية لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعليم الفني، في ضوء تكليفات الرئيس بخصوص التعليم الفني.

وتحدث مجاهد عن مشكلات العجز والزيادة في التعليم الفني، وخاصة في المناطق النائية، وكيفية العمل على حلها.

وأعلن نائب وزير التعليم للتعليم الفني، عقد مسابقة قومية لاختيار أفضل عشر مدارس فنية على مستوى الجمهورية، وأنه على كل محافظة أن ترشح أفضل 150 مدرسة لديها، بناء على معايير محددة موضوعة من جانب الوزارة، مضيفا أن مجلس الأمناء له دور كبير فى هذه المسابقة بالمشاركة فى اختيار المدارس وإعدادها فعليا لدخول المسابقة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، حضر الاجتماع كل من: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، علاء حسين، المستشار القانوني للوزير، اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، المهندس أحمد كمال، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، الدكتورة إيمان حسن، المدير التنفيذي للمجلس، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعادل محمد أمين المجلس.