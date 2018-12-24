وزير التربية والتعليم: فصول متنقلة لحل مشكلة الكثافات

كتبت- ياسمين محمد:

استعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين، استعدادات الوزارة لامتحانات نصف العام الدراسى،

وقال شوقي: يجرى الاتفاق مع الصين لخدمة سنوات النقل بالتعليم فى إطار حرص الوزارة على تطوير كافة المراحل التعليمية، وعمل فصول متنقلة لحل مشكلة الكثافات، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية هى كيفية توصيل الأفكار الصحيحة للمجتمع، وكيف يشكل نظام الامتحانات الحالى حالة من الرعب الشديد عند أولياء الأمور، لذلك قررنا عمل امتحان تجريبي بدون درجات لتخفيف الضغط النفسى عنهم، وإقناعهم بأن التعليم ليس للحصول على درجات وشهادات فقط، ولكن الموضوع هو التعلم الجاد مدى الحياة، والمشكلة فى تغيير الثقافة عند أولياء الأمور وليس الطلاب، ونحن نريد أن تستعيد مصر ثقافة المعرفة والفخر بها".

حضر الاجتماع الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والمستشار علاء حسين المستشار القانونى للوزير، واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، والدكتورة ايمان حسن المدير التنفيذي للمجلس، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعادل محمد أمين المجلس.

وشدد الدكتور طارق شوقي، على أهمية دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين فى توعية أولياء الأمور بخطة الوزارة فى تطوير التعليم، مشددا على أن هذه المرحلة تتسم بكثير من المستجدات الملحوظة، وخاصة فى مراحل تطوير التعليم فى رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى والصف الأول الثانوى والتعليم الفنى.

وأوضح أنه لابد أن يكون للمجلس دوره الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بمهامه، وتوحيد مصادر المعلومات، بحيث تأخذ كل المعلومات الصحيحة من موقع الوزارة والصفحات الرسمية كصفحة مجلس الأمناء وفيما عدا ذلك يكون غير صحيح، وذلك للحد من ظاهرة المجموعات غير الشرعية على مواقع التواصل والتى ليس لها علاقة بالتعليم، وفى الغالب لا تمثل أولياء الأمور، ومصدر معلومات غير صحيح للإعلام، لأن الوزارة تهتم بتوصيل المعلومة الصحيحة لأولياء الأمور.

وأوضح وزير التعليم أنه على الرغم من أن النظام الجديد بالمراحل التعليمية الأولى بدأ منذ شهرين إلا أن ردود الفعل المبدئية إيجابية جدا من جهة أولياء الأمور، وأيضا بالنسبة لتفاعل المعلمين مع المنظومة الجديدة.

وقال: إنه بالنسبة للمحتوى الموجود على التابلت للصف الأول الثانوى، وموقع بنك المعرفة فسيحدث طفرة كبيرة جدا فى مجال التعليم، ويغير من ثقافة الحفظ والتلقين بالتعليم إلى ثقافة التعلم والفهم، مضيفا أن هناك دولا كثيرة قررت الانضمام إلى بنك المعرفة المصرى.

واكد أن الاتجاه الحالى للدولة هو أن تصبح لدينا الخبرات فى كافة المجالات بدلا من استيراد الخبرات من الدول الأخرى، لذلك لابد أن نعمل على تمكين أنفسنا في التعليم والصناعة والزراعة، وغيرها من المجالات التى تعمل على نهضة الدولة المصرية.

وأضاف أن الأجدر بنا أن نتعلم سريعا من الخبرات الأجنبية ليكون هناك جيل متمكن عنده من الخبرات والمهارات الحياتية ما يمكنه من الدفع بهذا الوطن إلى التطور فى كل المجالات.

وأشار شوقى إلى أنه تم الاتفاق مع ألمانيا على إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفنى، وذلك لتحقيق الجودة المطلوبة عالميا، وأيضا رسم الطريق لتحقيق الجودة الألمانية داخل مدارسنا، للوصول للمستوى العالمى، لأن صاحب العمل يريد مهنيا متميزا على كافة المستويات.

وأكد شوقى أهمية الاجتماع الدوري مع المجلس للوقوف على كافة المستجدات وخاصة أنها سريعة جدا في تلك المرحلة، فهناك كتب جديدة تم طباعتها وسوف توزع خلال أيام، وسوف يبدأ توزيع التابلت المدرسى بمدن القناة بداية من الأسبوع القادم، مؤكدا أنه بداية من هذه اللحظة لن تستجيب الوزارة لأي ضغوط من أي تنظيمات غير رسمية على مواقع التواصل الإجتماعي لأولياء الأمور.​