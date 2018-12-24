"الإسكان": تنفيذ 214 مشروع مياه وصرف صحي خلال 2018 بـ13.6 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان انتهت خلال عام 2018، من تنفيذ 40 مشروعًا لمياه الشرب، بطاقة 1.5 مليون م3/يوم، بتكلفة 5.2 مليار جنيه، و174 مشروعاً للصرف الصحي، منها 141 مشروعاً لصرف صحي القرى، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، و33 مشروعاً لصرف صحى المدن، بتكلفة 4.9 مليار جنيه.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، في بيان، الاثنين: "نفذ الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عددًا من المشروعات، وتشمل، الجزء الثاني من المرحلة الثانية بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بطاقة 500 ألف م3/يوم، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام، ومشروع الصرف الصحي لبعض المناطق بحى السلام، ومشروع شبكة الصرف الصحي لقريتى المنيا والشرفا بالجيزة، ومشروع صرف صحي مزغونة والشوبك الغربي وأبورجوان، ومشروع صرف صحي منشأة القناطر (الإخصاص - كفر حجازي)".

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم الانتهاء أيضا من مشروع صرف صحي ناهيا، وعرب أبوساعد (عزبة)، وبعض مناطق منشية الحرية، والسماع، والصوالحة، والسلام، وبدران، وإبراهيم بك، وبحاري شبرا الخيمة، ومشروع الصرف الصحي لبعض الشوارع بمناطق (بهتيم - مسطرد - أرض البكرى والخصوص - الزهراء - مدينة البكرى وعزبة الجمال) بشبرا الخيمة، ومشروع 240 قرية (محطة المنشأة الكبرى)، ومشروع محطة مياه طنط الجزيرة، ومشروع مياه الشرب لـ9 عزب بشبرا الخيمة، ومشروع صرف صحي ابن النفيس وطوسون.

وأضافت المنشاوي، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، انتهت من تنفيذ عدد من المشروعات، وتشمل، رافع مياه شرب السماكين، ورافع مياه شرب وادي الملاك، ومحطة مياه حديد ومنجنيز بنجوع المعادي بأسيوط، ومحطة مياه حديد ومنجنيز بالزاوية بأسيوط، ومحطة مياه حديد ومنجنيز بقرقاص بأسيوط، وتوسعات محطة تحلية اليسر بطاقة 80/40 ألف م3/يوم، وشبكات مياه سفاجا والقصير، وشبكات مياه الغردقة جزئي، وتوصيل مرافق مياه الشرب بالإسكان الاجتماعي بالبحرالأحمر، ومحطة مياه حديد ومنجنيز جناح بالوادي الجديد، ومحطة مياه حديد ومنجنيز الزهور بالوادي الجديد.