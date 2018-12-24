تبدأ من 650 جنيها.. تعرّف على عروض رحلات رأس السنة لشرم الشيخ والغردقة

كتب - يوسف عفيفي:

مع حلول أعياد رأس السنة، تتسابق الشركات السياحية، لطرح برامجها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لجذب الراغبين في قضاء رحلة سعيدة، في مختلف المدن السياحية المصرية وعلى رأسها شرم الشيخ.

ويرصد "مصراوي" أبرز العروض المطروحة للحجز.

رحلات شرم الشيخ

طرحت إحدى الشركات السياحية، عرضًا خاصًا للاحتفال برأس السنة الجديدة بسعر 650 جنيهًا، إلى مدينة شرم الشيخ "دهب وسانت كاترين وخليج نعمة" على أن يكون السفر يوم 29 ديسمبر الجاري لمدة 3 أيام وليلتان في فندق 3 نجوم، شاملة الإقامة "فطار وعشاء أوبن بوفيه والانتقالات"، بالإضافة إلى برنامج داخلي متميز خلال فترة الاقامة في دهب والذهاب لسانت كاترين وتسلق جبل موسى والاحتفال برأس السنة في الممشى السياحي بدهب.

فيما طرحت إحدى الشركات الأخرى، عرضًا لقضاء حفل في رأس السنة في أحد فنادق شرم الشيخ، بسعر 700 جنيه للفرد الواحد، يوم 29 ديسمبر الجاري، لمدة 4 أيام - 3 ليال، شاملة الإقامة "فطار وعشاء" والانتقالات ذهابًا وعودة، ويمكن أن يتم السداد بإيداع عن طريق البنك الأهلي أو فودافون كاش.

وعرضت شركة سياحية ثالثة، إعلانًا لبرنامجها جاء فيها: "رحلة حفلة رأس السنة بشرم الشيخ أيضًا، بسعر 750 جنيهًا للفرد، يوم 29 ديسمبر الجاري، لمدة 4 أيام و 3 ليال، والبرنامج يشمل الإقامة "فطار وعشاء" والانتقالات ذهابًا وعودة، مع رحلات مجانية، بالإضافة إلى أن الطفل الأول مجانًا لسنة 6 سنوات".

وأعلنت رابعة، عرضًا آخر لرحلة رأس السنة في فنادق شرم الشيخ، بسعر 900 جنيه فقط، لمدة 4 أيام و3 ليال، ويشمل البرنامج "فطار وغداء ـ أوبن بوفيه، بالإضافة إلى طرحها عرض آخر بسعر 1050 جنيهًا لمدة 4 أيام و3 ليال أيضًا، ويشمل البرنامج "فطار وغداء ـ أوبن بوفيه" والانتقالات ذهابًا وعودة في باصات سياحية مكيفة، مع وجود مشرف خاص طوال مدة الرحلة، على أن يبدأ السفر يوم 28 ديسمبر الجاري.

رحلات الغردقة

بينما طرحت شركة سياحة خامسة، عرضًا خاصًا لقضاء حفل رأس السنة الجديدة في مدينة الغردقة قائلة: "احجز أرخص عرض لرحلة رأس السنة في الغردقة بسعر 1135 جنيهًا للفرد الواحد لمدة 4 أيام و3 ليال تبدأ يوم 30 ديسمبر الجاري وحتى يوم 2 يناير، والإقامة تشمل جميع الوجبات "إفطار وغداء وعشاء ومشروبات وسناكس وأكوا بارك" متابعة: "ومش بس كدة وكمان ليك طفلين مجانًا في كل غرفة طفل تحت 12 سنة وطفل تحت 6 سنوات".​