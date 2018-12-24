اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة الـ58 للهيئة الفنية لمياه النيل بين مصر والسودان

كتب - أحمد مسعد:

تنطلق صباح اليوم الاثنين، فعاليات الاجتماع الثاني للدورة الـ58 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.

ويفتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، الفعاليات ويشاركه المهندس خضر محمد قسم السيد وزير الموارد المائية والري والكهرباء في السودان، فعاليات الاجتماع الثاني للدورة الثامنة والخمسين والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة 24-30 ديسمبر 2018.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة كما تأتي مشاركة وزيري المياه بمصر والسودان في حفل افتتاح اجتماع الهيئة، تأكيدًا على استمرار إيمان البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل.​