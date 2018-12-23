"بتر ساق وكسر بالجمجمة".. شاب يحاول الانتحار بمترو ساقية مكي

كتب- أحمد نجيب:

أصيب شاب ببتر في قدمه اليسرى، إثر سقوطه على قضبان محطة مترو ساقية مكي إتجاه شبرا الخيمة.

وقال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه "أثناء قدوم إحدى القطارات بمحطة ساقية مكي إتجاه شبرا الخيمة، فوجئ قائد القطار بإلقاء شخص بنفسه أمام القطار، مما تسبب في بتر قدمه اليسرى، وكسر بالجمجمة، على الفور انتقل رجال الإسعاف، وتم نقله لمستشفى أم المصريين فى حالة حرجة".

وأضاف عبدالهادي، أن الشاب يدعى أحمد شقيري، 38 سنة، على الفور انتقلت شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق، والعاملين بالمحطة من شركة تشغيل المترو لمكان الحادث، وتم عمل محضر بمكتب الشرطة بالمحطة، لعرضه على النيابة.

وأكد عبدالهادي أن حركة الخط الثاني "شبرا الخيمة- المنيب" عادت بعد تأخير 10 دقائق في الحركة.​