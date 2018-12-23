رئيس "النواب" ووزيرة الهجرة يكرمان علماء مصر في الخارج (صور)

كتب- أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الأحد، وفدًا من علماء مصر في الخارج وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة شئون الهجرة المصريين في الخارج.

وأبدى "عبدالعال"، سعادته لاستقباله هذه الكوكبة من علماء مصر، واصفًا إياهم بأنهم سفراء مصر في الخارج الذين خرجوا من رحم الوطن، مؤكداً أنهم القوة الناعمة لنهضة مصر الشاملة.

كما أكد أن الدولة المصرية تدرك أهمية العلم كمخرج وحيد للنهوض بالبلاد فى شتى المجالات، قائلًا: "علماء مصر في الخارج يمثلون شريحة مهمة من المصريين بالخارج ولديهم استعداد كبير لإمداد المؤسسات العلمية والبحثية في مصر بخبراتهم، من منطلق خبراتهم وانتمائهم لوطنهم وحرصهم على تقدمه".

ودعا رئيس البرلمان، علماء مصر بالخارج الى التواصل الدائم مع وطنهم من أجل النهوض بمستقبل مصر و دعم مسيرة التنمية وتحديثها.

من جانبها، أكدت الوزيرة نبيلة مكرم، أهمية مشاركة علماء مصر في الخارج في الفعاليات الهامة في بلدهم، وحرصهم على تفعيل العلاقة بينهم وبين مؤسسات الدولة المصرية، مشيرة إلى حرصهم على زيارة البرلمان وحضور جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وسعادتهم بترحيب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بهم.

وعبر علماء مصر في الخارج عن سعادتهم بوجودهم في مجلس النواب مثمنين دور المجلس في مواكبة التشريعات العالمية و المساهمة في اصدار تشريعات تدعم البحث العلمي والعلوم التكنولوجيا، وفضلا عن دعم جهود التنمية المصرية في كافة المجالات والميادين، مدركين لأهمية دورهم كسفراء لوطنهم في الخارج، فضلا عن نقلهم للخبرات العلمية المختلفة، وتشجيعهم لجميع الجهود المبذولة لتطوير البحث العلمي والتعليم في وطنهم مصر.