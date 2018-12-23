الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ61 ألف مواطن من خلال 55 قافلة

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 61 ألفا و518 مواطنا من خلال 55 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان - في بيان اليوم الأحد - أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي الجيزة، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والمنيا، والبحيرة، والدقهلية، وأسيوط، وأسوان، وقنا، والغربية، وبني سويف، ودمياط، والسويس، والمنوفية، ومطروح، والشرقية، والأقصر، وسوهاج، وبورسعيد، والمنوفية، والشرقية.

وأضاف مجاهد، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 488 عيادة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 7 ألاف و362 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 14 ألفا و441 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى أنه تم تحويل 645 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتامين صحي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة أسوان بالكشف على 976 مواطنا، وإجراء 250 فحصا معمليا، وعقد 300 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، في حين قامت قوافل محافظة أسيوط بالكشف على 1316 مواطنا، وإجراء 114 فحصا معمليا، وعقد 153 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 8 حالات المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأضافت أنه بخصوص القوافل التي تمت بمحافظة الإسكندرية، فقد تم الكشف على 7 ألاف و509 مواطنين، وإجراء 653 فحصا معمليا، وعقد 2634 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 79 حالة المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبالنسبة لمحافظة الأقصر، فقامت بالكشف على 1016 مواطنا، وإجراء47 فحصا معمليا، وعقد 193 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأشارت إلى أنه تم الكشف على 2474 مواطنا، وإجراء 607 فحوصات معملية بمحافظة الجيزة، وعقد 592 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 36 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وتم الكشف على 7 ألاف و530 مواطنا، وإجراء 519 فحصا معمليا، وعقد 1031 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 35 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

ولفت إلى أنه بمحافظة الدقهلية، تم الكشف على 3 ألاف و297 مواطنا، وإجراء 742 فحصا معمليا، وعقد 2350 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 31 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة السويس، فتم الكشف على 785 مواطنا، وإجراء 161 فحصا معمليا، وعقد 150 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 5 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما قامت القوافل التي تم تنفيذها بمحافظة الشرقية، بالكشف على 3 ألاف و765 مواطنا، وإجراء 223 فحصا معمليا، وعقد 484 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 27 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الغربية، فتم الكشف على 1341 مواطنا، كما تم إجراء 114 فحصا معمليا.

وفي محافظة الفيوم، فتم الكشف على 3 آلاف و49 مواطنا، وإجراء 109 فحوصات معملية، وعقد 529 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 23 حالة إلى المستشفيات، لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة القليوبية تم الكشف على 4 ألاف و876 مواطنا، وإجراء267 فحصا معمليا، وعقد 468 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 15 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

واستطردت الصادق أن القوافل التي تمت بمحافظة المنوفية، قامت بالكشف على 2257 مواطنا، كما تم إجراء 321 فحصا معمليا، كما تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

أما بمحافظة المنيا، فتم الكشف على 3 ألاف و629 مواطنا، وإجراء 436 فحصا معمليا، وعقد 616 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 118 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة الوادي الجديد، فتم الكشف على 4 ألاف و377 مواطنا، ولإجراء 303 فحوصات معملية، وعقد 539 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 30 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، كما تم الكشف على 1635 مواطنا في محافظة بني سويف، وإجراء 112 فحصا معمليا، وعقد 272 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة بورسعيد، فتم الكشف على 876 مواطنا، وإجراء 117 فحصا معمليا، وعقد 556 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 16 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبمحافظة جنوب سيناء، تم الكشف على 1718 مواطنا، ولإجراء 421 فحصا معمليا، وعقد 222 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 91 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة دمياط، قامت القوافل الطبية بالكشف على 3 ألاف و857 مواطنا، لإجراء 1424 فحصا معمليا، وعقد 515 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 27 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة سوهاج، فتم الكشف على 576 مواطنا، وإجراء 11 فحصا معمليا، كما تم عقد 120 ندوة تثقيف صحي.

وبالنسبة لمحافظة قنا، فتم الكشف على 719 مواطنا، وإجراء 4 فحوصات معملي، كما تم عقد 273 ندوة تثقيف صحي، وبمحافظة كفر الشيخ تم الكشف على 3الاف و329 مواطن، وإجراء 375 فحصا معمليا، وعقد 2340 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 81 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة مطروح، تم الكشف على 611 مواطنا وإجراء 32 فحصا معمليا، وعقد 104 ندوات تثقيفية صحية، كما تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



​